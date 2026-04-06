Capturan a terrorista cuando recogía dinero de una extorsión

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El sindicato fue sorprendido cuando recibía el dinero en el parqueo de un comercio.

Por medio de un operativo de investigación, autoridades policiales lograron la captura de Kevin "N" de 34 años, quien momentos antes había recogido el pago de extorsión.

La aprehensión se logró en el parqueo de un supermercado ubicado en el kilómetro 17 ruta al pacifico, Villa Nueva, y fue detenido por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).

El hombre fue sorprendido con tres teléfonos celulares y un paquete que simulaba la cantidad de Q80,000.

El hombre tiene rango "Paro" dentro del Barrio 18. (Foto: PNC)

Según las investigaciones, este hombre es miembro de la pandilla del barrio 18, con rango "Paro" y el dinero que recogía era correspondiente a exigencias bajo fuertes amenazas a un ciudadano del sector.

Además de los indicios, los agentes decomisaron un vehículo particular en el que se desplazaba el terrorista, quien deberá responder ante la justicia por los señalamientos en su contra.

Los hallazgos fueron incautados. (Foto: PNC)