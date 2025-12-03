Jueza Abelina Cruz dicta falta de mérito a favor del exdiputado Gudy Rivera

-

La jueza Abelina Cruz dictó falta de mérito a favor del exdiputado Gudy Rivera en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

En el juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz, se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra del exdiputado Gudy Rivera.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI), pidió que lo ligaran a proceso penal por el delito de tráfico de influencias. Mientras, el abogado de Rivera, dijo que no había indicios que hicieran creer que pudo cometer el delito.

Exdiputado Gudy Rivera acude a audiencia de primera declaración por caso Asalto Ministerio de Salud.



Su abogado, Rony López, pide que se le dicte falta de mérito.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/70iFiOv1uN — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 3, 2025

Posteriormente, la jueza Cruz, dictó falta de mérito a favor de Rivera, indicó que la FECI no pudo recabar los indicios necesarios para que quedara ligado a un proceso penal.

"El tiempo no coincide, el modo, cómo fue la propuesta de Gudy Rivera al ministro, tampoco tenemos un indicio en donde él haya enviado esa propuesta y el lugar, si bien es cierto que las actas indican que sí llegaban al despacho del ministro, no indica que haya llegado Gudy Rivera, no tenemos tiempo, no tenemos modo, no tenemos lugar y no tenemos indicios", dijo la jueza.

Parte de la resolución de la jueza Abelina Cruz en la que dictó falta de mérito a favor de Gudy Rivera. pic.twitter.com/fhajtrRvUx — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 3, 2025

El caso involucró a varios exdiputados y exfuncionarios, en los cuales el MP señaló que se valieron de su puesto para pedir plazas laborales al fallecido exministro Jorge Villavicencio.

La jueza ha dictado falta de mérito a otros acusados en este y en otros casos.