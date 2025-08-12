Caso Hogar Seguro: jueza pide investigar presencia de fármacos en niñas fallecidas

-

Tras condenar a seis personas, el Tribunal ordenó al MP investigar la presencia de fármacos y otras drogas halladas en cuerpos de niñas fallecidas en incendio del Hogar Seguro

Durante la lectura de sentencia del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la jueza Ingrid Cifuentes ordenó al Ministerio Público (MP) abrir una investigación sobre la presencia de drogas terapéuticas encontradas en los cadáveres de varias niñas fallecidas en el incendio del 8 de marzo de 2017.

Según el peritaje forense, en los cuerpos se detectaron altos niveles de medicamentos como fentanilo, morfina, clonazepam, quetiapina, sertralina y diazepam, sustancias asociadas a tratamientos psiquiátricos.

Sin embargo, solo tres o cuatro adolescentes estaban bajo prescripción médica, lo que levanta serias dudas sobre el suministro y control de estos fármacos dentro del centro.

La jueza calificó este hallazgo como "altamente delicado" y subrayó que el MP debe esclarecer cómo y por qué estas sustancias estaban presentes en tantas víctimas.

Además, vinculó esta situación con un episodio ocurrido la noche anterior a la tragedia, cuando los adolescentes se negaron a cenar al sospechar que la comida estaba adulterada con somníferos, mostrando temor de ser sedadas por el personal del centro.

Estos elementos refuerzan la necesidad de investigar un posible patrón de medicación no autorizada o forzada dentro del hogar estatal, donde murieron 41 niñas y otras sobrevivieron con graves secuelas físicas y psicológicas.