Jueza rechaza órdenes de captura contra exfiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez

La jueza a cargo rechazó las órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público contra los exfiscales, por lo que ambos deberán presentarse a primera declaración mediante una citación judicial.
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El Ministerio Público (MP) dio a conocer este jueves 30 de julio, que la jueza de Diligencias Urgentes, María Benilda Sandoval Valdez, denegó las órdenes de aprehensión solicitadas contra los exfiscales Rafael Curruchiche Cucul y Ángel Saúl Sánchez Molina.
Según informó el MP, ambos exfiscales son investigados dentro de procesos penales.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes que ordenara su captura.
Sin embargo, el 29 de julio, la jueza Sandoval Valdez denegó las órdenes de aprehensión, ya que la resolución estableció que Curruchiche y Sánchez deberán presentarse al proceso mediante una citación para rendir su primera declaración.
El MP había argumentado que existía riesgo de fuga y de que los exfiscales podrían interferir en la investigación. Ante ello, la Fiscalía señaló que por haber ocupado cargos dentro de la institución, ambos podrían tener influencia sobre personal del Ministerio Público.
Tras conocer la decisión, el MP afirmó que la resolución podría poner en riesgo las investigaciones y facilitar una posible fuga de los exfiscales.
La institución también señaló que la decisión podría favorecer la impunidad en casos que involucran a exfuncionarios.