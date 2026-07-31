¡Reo fugado! Confirman evasión de Granja Penal Pavón

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Sistema Penitenciario confirma que un reo de la Granja de Rehabilitación Pavón se fugó. También indicaron que iniciaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó este jueves 30 de julio, que el privado de libertad César Humberto Hernández Vicente evadió la custodia de la Granja de Rehabilitación Pavón.

Según el comunicado, los órganos de control del Sistema Penitenciario confirmaron la evasión, por lo que fueron activados los protocolos de emergencia y se coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) para iniciar la búsqueda y dar con su paradero.

La DGSP también informó que giró instrucciones a la Inspectoría General del Régimen Penitenciario para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si hubo personas involucradas en la fuga del privado de libertad.

Este es el hombre que se fugó de la Granja de Pavón. (Foto: Sistema Penitenciario)

Las autoridades indicaron que la investigación está a cargo de la autoridad competente y que colaborarán con las diligencias. Debido a que el proceso se encuentra en curso, señalaron que no pueden brindar más detalles.

El Sistema Penitenciario indicó las denuncias sobre este caso pueden realizarse a través de la línea 1533 del Sistema Penitenciario, el 110 de la Policía Nacional Civil o mediante WhatsApp Crime Stoppers al 3764-1561.

La institución indicó que la información puede proporcionarse de manera anónima y confidencial.