Marcus Rashford se despide "muy agradecido" del FC Barcelona

El atacante inglés Marcus Rashford expresó este jueves su gratitud al FC Barcelona, club en donde militó la temporada pasada en calidad de préstamo, antes de regresar de vacaciones e integrarse a la pretemporada del Manchester United.
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Rashford, de 28 años, marcó 14 goles y dio 14 asistencias en su única temporada en el Barsa, donde disputó 49 partidos entre todas las competiciones.
El club catalán optó por no conservarlo en su plantel y priorizó el fichaje de su compatriota Anthony Gordon, que aterrizó en el Camp Nou procedente del Newcastle.
"Estoy muy agradecido a todo el mundo del club por haberme permitido vivir una experiencia tan positiva y memorable", escribió el jugador en su despedida a través de Instagram.
"Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros", le respondió el FC Barcelona.
Rashford parece en una buena situación para quedarse en el Manchester United, que dirige ahora su excompañero de equipo Michael Carrick.
Tiene dos años más de contrato con los Red Devils, con los que jugó su último partido en diciembre de 2024, antes de una cesión corta al Aston Villa y su campaña a préstamo después con el Barcelona.
*Con información de AFP