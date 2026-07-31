Fáberson Bonilla le da una nueva medalla de oro a Guatemala en Santo Domingo

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Fáberson Bonilla volvió a tener una dorada participación en el patinaje de velocidad, tras imponerse en la prueba de 200 metros meta contra meta, con un tiempo de 17.352 segundos.

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El originario de Izabal venció al colombiano Jhon Tascon (17.445) y al venezolano Roberto García (17.592), quienes completaron el podio. Anteriormente, también había conseguido el metal más preciado en la prueba de 100m sprint.

Bonilla competirá otra vez mañana en 500m más distancia y el sábado en los 1000m sprint, en busca de ampliar su palmarés en Santo Domingo.

Gabriela Martínez (izq.) conquistó dos preseas, una individual y otra en la final de dobles con su compañera María Réene Rodríguez. (Foto: COG)

Triple plata

La delegación guatemalteca también sumó tres medallas de plata en el torneo de ráquetbol. La primera llegó gracias a Ana Gabriela Martínez, quien disputó la final del individual femenino, donde cayó por 3-0 frente a la mexicana Alexandra Herrera.

Posteriormente, Martínez volvió a subir al podio junto a María Réene Rodríguez en la final de dobles femenino. La pareja guatemalteca fue superada por las mexicanas Alexandra Herrera y Montserrat Mejía, quienes se impusieron por 3-0 para quedarse con el oro.

La tercera plata de la jornada fue conseguida en dobles masculino por Christian Aldana y Juan Salvatierra, quienes lucharon por el título, pero fueron derrotados 3-0 por los mexicanos Eduardo Portillo y André Parrilla.

Enrique y Adriana lucieron sus medallas de oro tras una larga jornada. (Foto: COG)

El tiro no falla

Una vez más, los tiradores guatemaltecos demostraron su poderío en el tiro con arma de caza al conquistar las medallas de oro y plata en la prueba de equipos mixtos de foso de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada inolvidable disputada este jueves en el Polígono El Higuero.

La dupla conformada por Adriana Ruano y Enrique Brol se proclamó campeona de la competencia tras derribar 31 platos, resultado que les permitió subir a lo más alto del podio y entregar una nueva medalla de oro para la delegación azul y blanco.

Jean Pierre y Waleska también celebraron la plata. (Foto: COG)

El dominio nacional fue absoluto, ya que la plata también quedó en manos de los nuestros con Jean Pierre Brol y Waleska Soto, quienes finalizaron con 27 platos. El bronce fue para México, cuya pareja cerró la competencia con 21 platos derribados.

Este triunfo se suma al registrado por los hermanos Brol: Enrique, Jean Pierre y Herbert, en la modalidad por equipos, siempre en la prueba de foso.