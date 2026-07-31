Así descubrieron los artefactos explosivos en Carretera a El Salvador

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El hallazgo fue posible por medio de una denuncia y según las autoridades, los artículos explosivos localizados son utilizados para usos técnicos y profesionales.

Este jueves 30 de julio, se localizaron 70 artefactos explosivos especiales en una bodega ubicada en el kilómetro 25 de carretera a El Salvador.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC) el hallazgo fue posible por medio de una denuncia en la que se alertaba sobre la existencia de explosivos en el lugar.

Cada caja portaba 10 granadas en su interior. (Foto: PNC)

Sobre la denuncia

El reporte policial indica que fue un hombre el que llamó para denunciar que a la bodega debían llegar repuestos automotrices, los cuales habían sido importados desde Estados Unidos, sin embargo lo que llegó era totalmente diferente.

La sorpresa fue que a la llegada del paquete, se localizaron siete cajas de metal color verde, las cuales el interior llevaban posibles granadas.

El denunciante alertó a las autoridades, quienes solicitaron apoyo a agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), los que determinaron que cada caja contenía 10 granadas en su interior.

Agentes de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) localizaron 70 artefactos explosivos. (Foto: PNC)

Tras el conteo, se confirmó que se trató de 70 artefactos explosivos, siendo estas posibles granadas de operación manual de sonidos y destellos.

El Ministerio Público fue el responsable de continuar con las diligencias correspondientes de este caso. Asimismo, las fuerzas de seguridad indicaron que el denunciante será entrevistado formalmente para fortalecer las investigaciones en curso.