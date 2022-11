El jugador que se enteró en una entrevista que no está en la lista del Mundial

Un jugador de España se enteró que no estaba en la lista para el Mundial de Qatar en medio de una entrevista.

En España continúan jugando los últimos partidos de la primera mitad de la temporada y los medios locales comenzaron a enfocarse en lo que rodea a la selección nacional de cara al Mundial de Qatar 2022 con la pre-lista de Luis Enrique como principal atención.

Según indicó el medio Marca, el entrenador de La Roja ya envió a la FIFA los nombres de los 55 futbolistas que integran la nómina preliminar. Si bien ese informe no se difundió públicamente, varios medios dieron a conocer varios de los supuestos convocados por el técnico.

En medio de las especulaciones surgió un caso que llamó la atención: ¿El arquero David Soria está entre los 55 citados por Luis Enrique o no está en la pre-lista?

Según declaraciones del propio futbolista de 29 años, la dirigencia del Getafe, club al que pertenece, le informó que era uno de los elegidos entre esos 55 jugadores, pero en una entrevista se enteró que la información no era la que manejaban los reporteros.

El arquero español aseguró en diálogo con El Larguero de la Cadena Ser que desde el club le habían confirmado que estaba en la pre-lista: "Algo me han comentado, que estaba en la pre-lista pero no sé nada más que eso".

"Me interesaba hablar con David en el programa porque la información que nosotros manejamos es que Soria no está en la pre-lista. Que hay cinco porteros, que son los tres que en teoría van a ir seguro: Robert Sánchez, David Raya y Unai Simón; más Kepa y el portero de la Real Sociedad, Remiro", afirmó Antón Meana, quien según él dispone de "fuentes oficiales".

"Bueno, me lo dicen desde el club pero no sé más, si estoy bien y si no pues también, lo importante es que estoy contento y tres puntos más para nosotros", respondió Soria tratando de evitar el tema.

Pero los panelistas fueron incisivos: "Estar en el Mundial era muy difícil aunque estuvieras en la pre-lista, ¿no?". A lo que Soria sentenció: "Sí, bueno, al final somos realistas, si voy bien y si no también estoy contento, lo más importante para mí es el club y estar lo más centrado posible para conseguir el objetivo".

Cabe destacar que en esta pre-lista de 55 futbolistas que no trascendió en su totalidad, Luis Enrique pudo haber anotado a cinco nombres por puesto. En lo que respecta al rubro de arqueros, los medios europeos concuerdan en que el gran ausente es el jugador del Manchester United, David De Gea.