¡Debe vencer a Panamá! Guatemala afronta el primer duelo clave en El Trébol

Guatemala enfrenta a Panamá en El Trébol por el pase al Mundial. Descubre el XI de Tena, el historial invicto en clasificatorios y las estadísticas clave. ¡Un duelo decisivo para la Bicolor!

El Trébol ha sido el escenario elegido por los mismos jugadores para afrontar los dos partidos más importantes de nuestra historia, el primero es este jueves contra Panamá, rival que tiene el cartel de favorito, no solo para este juego, sino que desde que se sorteó el grupo A de las eliminatorias.

Ganar es primordial, pues significaría extender la ambición de asistir a nuestro primer Mundial hasta el martes 18, día en el que se podría escribir historia con una nueva victoria frente a Surinam.

Luis Fernando Tena ha cuidado todos los detalles para estas grandes citas, y prácticamente tiene definido el 11, con Nicholas Hagen, José Pinto, Jónathan Franco, José Franco, Aarón Herrera, José Morales, Stheven Robles, José Rosales, Jesús López, Óscar Santis y Rubio Rubín.

NÓMINA OFICIAL · ꜱᴇʟᴇᴄᴄɪᴏ́ɴ ᴍᴀʏᴏʀ



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fase Final de la Eliminatoria Mundialista.



¡⚽️ !#ModoSelección #VamosGuate pic.twitter.com/J1eGFbMRyd — FFG (@fedefut_oficial) November 11, 2025

La única baja que presenta la Azul y Blanco es a Nicolás Samayoa, quien acumuló amarillas, pero que sí estará disponible para el duelo ante los Suriboys. El resto está disponible para formar parte, ya sea desde el inicio, o entrando desde el banco.

Frente a los canaleros hay dos estadísticas para resaltar. La positiva es que en 7 enfrentamientos en clasificatorios a la Copa del Mundo, los nuestros nunca han perdido, con saldo de 5 victorias y 2 empates, incluido el último empate 1-1 en el Rommel Fernández.

La otra, es que desde hace 20 años, la Bicolor no ha podido vencer a la Marea Roja. En 15 partidos el balanche es de 11 victorias panameñas y 4 empates, ya que el último triunfo de Guate se remonta al 2005, en el camino a Alemania 2006, con el gol de Gonzalo Romero de último minuto (2-1).

Ahora solo queda vestirse con la camisola para alentar, desde casa, algún restaurante, solo o con los amigos, y los dichosos que estarán en el graderío de El Trébol.