Juicio contra Fernanda Bonilla será en Tribunal de Mayor Riesgo C

Este lunes se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Melissa Palacios. Además, se informó qué Tribunal estará a cargo del juicio.

En el juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Berganza, se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso de Melissa Palacios.

La Fiscalía contra el delito de Femicidio, enumeró los medios de prueba que tiene de la investigación realizada y expuso la importancia de estos para demostrar la culpabilidad de los acusados; Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

La defensa de los sindicados, se opuso a que algunos de estos medios de prueba, en específico la información obtenida del celular de Bonilla, fuera usado como prueba.

Pero al finalizar los argumentos de las partes, la jueza Berganza, admitió más de 200 pruebas presentadas por el MP, incluida la información del celular de la acusada.

También indicó que los testigos deben declarar de manera presencial.

Luego de admitir las pruebas que se presentarán durante el juicio, la jueza informó que el debate oral y público se realizará en el Tribunal de Mayor Riesgo C; sin embargo, la fecha y hora estará pendiente, ya que ese Tribunal no está integrado.

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció coordinación e intención de causarle la muerte.