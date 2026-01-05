La prueba que Fernanda Bonilla no quiere que sea admitida para el juicio

-

La jueza Carol Berganza decidirá qué prueba admite para que esta sea presentada durante el juicio en contra de Fernanda Bonilla.

Saúl Zenteno, abogado de María Fernanda Bonilla, acusada del crimen de Melissa Palacios, se opuso a que se admita como prueba la información extraída del teléfono celular de la acusada.

La oposición ocurrió durante la audiencia de ofrecimiento de prueba, en el juzgado de Mayor Riesgo C, previo al inicio de juicio en contra de Bonilla y Luis Marroquín.

El Ministerio Público, momentos antes, enumeró 126 medios de prueba que tiene en el caso, entre ellos, la información obtenida del celular de la acusada, de la cual sobresale la comunicación vía WhatsApp que tuvo con el otro acusado y en la que hablaban de matar a Melissa.

Sin embargo, el abogado Zenteno expuso que la información fue extraída de manera ilegal, por lo que considera que no debe admitirse como prueba.

El argumento de Bonilla y su abogado es que el juzgado autorizó la extracción por un tiempo determinado y esto no se cumplió, pues se extrajo tiempo después.

Además, el abogado también cuestionó la petición realizada por el Ministerio Público, para que los 12 testigos propuestos declaren por videoconferencia.

Zenteno dijo que el argumento presentado por el MP era el mismo para todos los testigos, cuando se debía hacer detalladamente.

El MP, tiene varios indicios que pidió a la jueza sean admitidos como prueba y que así se puedan presentar durante el juicio por asesinato de Melissa Palacios.

La audiencia aún no termina, pues hubo un receso.

La jueza Berganza deberá decidir qué pruebas admite y cuáles no.

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció coordinación e intención de causarle la muerte.