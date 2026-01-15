Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de agresión

-

El cantante español apareció luego de las graves denuncias de dos exempleadas, de supuestos abusos y malos tratos, mientras trabajaban en sus residencias.

Dos ex trabajadoras del hogar aseguran que Julio Iglesias las agredió sexualmente, además de recibir maltrato físico, verbal y humillaciones mientras laboraban en las residencias del cantante, en República Dominicana y Bahamas.

El círculo cercano del cantante ha mostrado su incredulidad ante los señalamientos. Miranda Rynsburger, esposa del artista y sus ocho hijos rechazan en el ámbito privado la veracidad de los hechos.

Julio Iglesias habla

El famoso declaró a la revista ¡Hola! que, aunque prefiere mostrarse prudente, afrontará públicamente la situación "muy pronto", afirmando que está sereno ante la gravedad de la acusación.

Él afirma que está ya trabajando con su equipo de abogados para preparar su defensa, agregando que llegará al fondo del asunto y confiando en que "todo se va a aclarar".

Julio pidió a sus allegados evitar hacer declaraciones públicas, incluso para defenderle, hasta que decida emitir su versión de los hechos ante la opinión pública.

El ex esposo de Isabel Preysler expresó que su intención es esclarecer "las verdaderas circunstancias" y ofrecer una versión completa y verificable de lo sucedido, en cuanto su equipo jurídico lo considere oportuno, mientras tanto ha optado por el retiro de la exposición mediática directa.

Las acusaciones en su contra

Según una investigación publicada por esDiario.es y Univisión, dos exempleadas, relataron episodios de abuso físico, verbal y sexual que, según afirman, ocurrieron durante meses de trabajo al servicio del cantante en 2021.

Una de ellas trabajaba limpiando y cocinando en sus mansiones del Caribe y la otra fue su fisioterapeuta.

Rebeca de 22 años, de origen dominicano, relató que fue víctima de abuso sexual, además de sufrir bofetadas, insultos y humillaciones, siendo presionada además, a participar en tríos.

Laura es venezolana y afirmó que mientras realizaba fisioterapia al cantante fue manoseada sin su consentimiento e insultada constantemente, además de ser presionada para participar en un trío.

Como dormían allí, se les negaba el derecho de salir de las casas y no se les permitía hablar entre ellas o con otro hombre de la casa que no fuera Iglesias, también afirman que el intérprete les revisaba el celular para asegurarse que no tuvieran novio.

Las denunciantes presentaron su caso ante la Audiencia Nacional en España, e hicieron públicos detalles sobre el ambiente laboral y su experiencia en las residencias de Julio Iglesias, donde se sintieron "prácticamente esclavas".

