Julio Ramírez, el bailarín con el que vinculan a Angélica Vale tras su divorcio

Medios mexicanos aseguran que Angélica Vale sostiene una relación con el bailarín Julio Ramírez.

La actriz y cantante ha dado de qué hablar por su separación con Otto Padrón, luego de que ella admitiera que se enteró por los medios de su propio divorcio.

Ahora los reflectores se centran en Julio Ramírez, señalado por ser el protagonista de la presunta infidelidad de Vale durante la recta final de su matrimonio.

Angélica detalló que llevaban ocho meses separados y agradeció el apoyo del público en estos meses difíciles, en medio de esto se dijo que la actriz habría iniciado una relación sentimental con Ramírez, bailarín con quien compartió escenario en la obra Vaselina y posteriormente en el espectáculo Las Angélicas.

Actualmente Julio Ramírez participa en "Juego de Voces", el reality musical donde Angélica Vale funge como conductora estrella, avivando los rumores de su relación.

Según la cuenta en redes de "La Tía Sandra" Ramírez y Vale se conocieron en la obra Vaselina en 2023, él habría salido con María León. Angélica lo integró en el show "Las Angélicas" y más tarde en Juego de voces, incluso viajaron juntos a Puerto Rico.

Javier Ceriani, amigo cercano de Vale afirma que la infidelidad es solo rumor. "La pareja enfrentó una fuerte crisis desde que inició este año, pero no se trató de terceras personas".

