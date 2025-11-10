El amor entre Angélica Vale y Otto Padrón llega a su fin

-

La pareja fue considerada una de las más sólidas del medio artístico.

Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrón han iniciado un proceso de divorcio. La actriz confirmó en "vivo" que la separación es real y que se enteró del trámite legal al mismo tiempo que el público.

Tuvieron dos hijos juntos: Angélica y Daniel, quienes siempre fueron el centro de su vida familiar. (Foto: X)

La actriz declaró en su programa de radio La Vale Show que desde abril ya estaban separados y no vivían juntos, pero que la noticia del trámite legal la tomó por sorpresa y aprovechó para agradecer el apoyo del público y aseguró que seguirá enfocada en su trabajo y en sus hijos.

Durante más de una década fueron vistos como una pareja estable y ejemplar en el medio artístico. (Foto: X)

Entre lágrimas, dijo: "Sí, es cierto que me estoy divorciando. Desde abril estamos separados... esta noticia me tomó por sorpresa".

A diferencia de otras parejas del espectáculo, nunca estuvieron envueltos en polémicas públicas. (Foto: X)

La intérprete de La fea más bella y Otto Padrón se casaron en 2011 y tienen dos hijos: Angélica y Daniel. Su relación fue vista como ejemplar en el medio artístico, acompañándose en proyectos profesionales y familiares. Esta separación ha generado gran impacto dado el cariño que el público les tiene.