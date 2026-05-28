Joven guatemalteco muere el día de su cumpleaños tras accidente en EEUU

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El guatemalteco cumplía 21 años cuando murió trágicamente en Alabama.

Un día que se supone era para celebrar terminó de la peor manera posible para un migrante guatemalteco, pues murió en un accidente de tránsito ocurrido cuando se encontraba de cumpleaños, en Alabama, Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Montgomery, la tragedia ocurrió el pasado 21 de mayo, aproximadamente a las 22 horas locales, en la cuadra 300 de Eastern Boulevard. Las autoridades respondieron al lugar tras recibir el reporte de una colisión en la que únicamente estuvo involucrado un vehículo.

Al llegar, los equipos de emergencia encontraron a Benjamín Ramos Pablo, con heridas de gravedad y lo declararon fallecido en la escena. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas del percance ni más detalles sobre cómo ocurrió, pero aseguraron que analizan distintos factores.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas de la tragedia. (Foto: Telemundo)

Piden ayuda

La muerte del joven ha causado dolor entre sus familiares y seres queridos, quienes lamentaron que el fallecimiento ocurriera justo el día en que cumplía 21 años. Sus padres, quienes permanecen en Guatemala, buscan ahora repatriar el cuerpo para darle el último adiós en su país natal.

Debido al alto costo del trámite, la familia ha pedido ayuda de la comunidad para cubrir los gastos. Quienes deseen apoyar con un donativo lo pueden hacer aquí.

Benjamín Ramos Pablo falleció justo el día que cumplía 21 años. (Foto: GoFundMe)

*Con información de Telemundo y GoFundMe