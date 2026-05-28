Diputados oficialistas se enfrentan y evidencian ruptura en el Congreso

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Diputados afines a Semilla y Raíces evidencian discordia por declaraciones.

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Las tensiones dentro del oficialismo siguen expuestas luego de un intercambio público entre el diputado Samuel Pérez y la diputada Victoria Godoy Palala, ambos oficialistas, quienes mostraron posturas opuestas sobre la división entre Movimiento Semilla y el nuevo proyecto político Raíces.

La discusión surgió después de que Pérez señalara que algunas acciones del presidente Bernardo Arévalo fueron interpretadas dentro del Congreso como un respaldo al grupo encabezado por el diputado José Carlos Sanabria, quien actualmente es identificado como el principal enlace entre el Ejecutivo y la bancada oficialista.

Samuel Pérez indicó que Raíces surgió como alternativa para continuar con el proyecto político a largo plazo ante la cancelación de Semilla. (Foto: Archivo/Soy502)

Durante una entrevista en el programa Libertópolis, Samuel Pérez aseguró que percibió como inoportuno que el mandatario calificara a Raíces como un grupo aliado del Gobierno, pues el proyecto político fue construido en conjunto desde Semilla y no como una fuerza externa.

"En una conferencia de La Ronda, si no estoy mal, en donde él (presidente Arévalo) dijo, bueno, este grupo de raíces son aliados. Lo cual me pareció inoportuno porque yo no me siento aliado del presidente cuando construimos en conjunto un proyecto político en el cual queremos ambos. Y yo no soy ni aliado ni opositor de su gobierno, sino que hacemos el trabajo por convicción para que tenga éxito", indicó.

También aclaró que no existe una enemistad con Arévalo ni una ruptura profunda con el oficialismo.

Samuel Pérez afirmó como inoportuno que el presidente Arévalo calificara como aliado al proyecto político Raíces. (Foto: Archivo/Soy502)

En respuesta, la diputada Victoria Godoy Palala criticó las declaraciones del diputado y aseguró que "tergiversan la verdad".

"Inoportuno es abandonar el proyecto y responsabilizar al Presidente. Autonombrarse la continuidad de Movimiento Semilla sin el consentimiento de las bases de Semilla. Desafortunadas tus declaraciones colega, Samuel Pérez, Solo buscan tergiversar la verdad", publicó desde su perfil en X, la congresista.

Diputados afines a Semilla y Raíces mantienen posturas distintas dentro del Congreso. (Imagen: captura de pantalla)

Además, cuestionó que Raíces se presente como continuidad de Semilla sin consultar previamente a las bases del partido.

Fractura entre Semilla y Raíces

La división fue visible en 2025, cuando Samuel Pérez impulsó la creación de la organización Raíces junto a varios diputados electos originalmente por Movimiento Semilla.

La decisión provocó tensiones dentro del bloque legislativo y marcó una separación entre quienes continúan identificándose como oficialistas y quienes respaldan la nueva agrupación política.

Según Godoy Palala, el único bloque oficial reconocido es Semilla, integrado actualmente por nueve diputados que mantienen relación directa con el Ejecutivo.

Sostuvo en su momento que el grupo liderado por Pérez ya no representa al oficialismo, sino al proyecto Raíces, el cual indicó encuentra en dinámica de campaña política y actúa de forma independiente dentro del Congreso.

Aseguran que Raíces busca dar continuidad al proyecto político de Semilla. (Foto: Archivo/Soy502)

Por su parte, Pérez insistió en que no existe una ruptura definitiva y asegura que Raíces surgió como una alternativa ante la suspensión y bloqueo judicial que enfrentó Semilla.

Según explicó, la creación de un nuevo partido fue vista como la única vía para mantener vivo el proyecto político a largo plazo.

"Y de hecho, semilla ya no existe, sino que nosotros somos Semilla y se convirtió en Raíces porque nos obligaron. No por una decisión. No decidimos generar una ruptura, sino que hace más de un año, vimos que precisamente las Cortes no iban a devolvernos el partido, aunque tuviésemos nosotros la razón legal, jurídica, constitucional, porque era un bloqueo político. Entonces teníamos que presentar una alternativa si lo que queríamos era continuar con el proyecto político de largo plazo... armando un partido, no había otra opción", expresó durante la entrevista.