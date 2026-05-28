Nero Motori llega a Guatemala de la mano de Grupo Unicomer

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Grupo Unicomer, distribuidor exclusivo para el país, presentó oficialmente Nero Motori, una nueva marca de motocicletas que llega al mercado guatemalteco con una línea de ocho modelos de motocicletas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Cada modelo ha sido diseñado bajo la esencia y el carácter del ADN italiano, pensado específicamente en adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de vida de los conductores guatemaltecos.

“ Hoy nos acercamos aún más a las necesidades de nuestros clientes y ampliamos las opciones de movilidad en el pais, con esta nueva marca que seguramente será aceptada por su calidad e incomparable desempeño. ” Juan Manuel de León , gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.

Con esta incorporación, Grupo Unicomer no solo expande su portafolio de soluciones de movilidad, sino que abre una ventana de oportunidades para quienes buscan un transporte confiable, eficiente y con diseño de vanguardia, para su día a día.

Con el objetivo de acercar esta nueva alternativa a los consumidores, la marca debuta con una serie de incentivos de introducción: La Curacao y Almacenes Tropigas presentan una propuesta de compra que incluye precios especiales de lanzamiento, opciones de crédito flexibles que simplifican el acceso a esta innovadora experiencia de movilidad.