Precio del petróleo cae ante expectativas de una reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios se desplomaron este miércoles a la espera de que Estados Unidos e Irán lleguen finalmente a un acuerdo.
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Los precios del petróleo bajaron con fuerza este miércoles en momentos que el mercado apuesta por una pronta resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por la reapertura del estrecho de Ormuz.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 5,31% y se situó en 94,29 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 5,55% hasta 88,68 dólares.
"La opinión general es que se va a encontrar una solución para reabrir el estrecho de Ormuz", explicó a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.
Cerca de una quinta parte del petróleo mundial transita habitualmente por Ormuz, bloqueado de facto por Teherán tras inicio de la guerra.