Capturan a presunto responsable de asesinar a una adolescente

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La menor estuvo cuatro días desaparecida hasta que fue hallada sin vida.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a adolescente de 15 años tras días de estar desaparecida

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura del presunto responsable de haber asesinado a una adolescente de 15 años en noviembre del año pasado.

Se trata de Luis Alberto Jiménez Vásquez, de 35 años, quien fue detenido la tarde de este miércoles 27 de mayo, en la aldea San Miguelito, en Asunción Mita, Jutiapa.

El posible sindicado aprovechándose de la relación sentimental que sostenía con la adolescente, mediante engaños se la llevó a bordo de una motocicleta después de que ella saliera de su jornada de estudios, de acuerdo al seguimiento de cámaras de seguridad, según indicó la PNC.

Luis Alberto Jiménez Vásquez es el presunto criminal de una adolescente que fue hallada en estado de descomposición. (Foto: PNC)

Los investigadores de la PNC lograron reunir indicios y apoyados con grabaciones de cámaras establecieron movimientos y rutas usadas por el presunto criminal, hasta ser capturado.

También, se le decomisó un celular y una motocicleta de color negro con franjas multicolor, la que tiene orden de secuestro judicial, según informaron las autoridades.

Además, se estableció que Jiménez Vásquez se fue del lugar donde residía posiblemente huyendo después de cometer el hecho criminal.

#Urgente



En estos momentos la Policía Nacional Civil ha capturado al presunto responsable de la muerte de quinceañera en noviembre pasado.



El cuerpo fue localizada en estado de descomposición el 22 de noviembre en terrenos de una finca de Guazacapán, Santa Rosa.



Se ampliará. pic.twitter.com/PFnehbaOlf — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 28, 2026

La adolescente

Migdalia Consuelo de la Cruz, de 15 años, fue reportada como desaparecida el pasado 17 de noviembre en el Barrio San Sebastián, Guazacapán, Santa Rosa, luego de salir de clases.

Cuatro días después, el cuerpo de la menor fue hallado en avanzado estado de descomposición en un campo de milpa del sector, en las calles que conducen hacia la aldea El Astillero, en dicho municipio.