Junta Monetaria reduce la tasa de interés líder a 3.75%

El Banco de Guatemala justifica el recorte debido a la persistente baja de inflación y a las sólidas proyecciones del Crecimiento PIB en Guatemala en este 2025.

La Junta Monetaria llevó a cabo una sesión este miércoles 26 de noviembre, en la que se decidió por unanimidad reducir en 25 puntos básicos el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria de 4.00% a 3.75%.

Esta decisión se tomó con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna, luego de evaluar el Balance de Riesgos de Inflación, según informó el Banco de Guatemala (Banguat).

En el entorno externo, la Junta Monetaria destacó que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo positivas, tanto para 2025 como para 2026, sustentadas, principalmente, en el dinamismo del comercio mundial, así como por las mejores condiciones financieras ante las reducciones de la tasa de interés de política en los Estados Unidos de América y otras importantes economías.

Sin embargo, dicho escenario está sujeto a riesgos a la baja, como la persistencia de tensiones comerciales y geopolíticas a nivel mundial.

La inflación a nivel internacional, en términos generales, siguió moderándose, aunque en algunas de las principales economías aún se mantiene por arriba de sus metas. En lo que respecta al precio internacional del petróleo, éste se mantiene en niveles inferiores a los del año previo, lo que genera un efecto favorable sobre la inflación en Guatemala.

Lic. Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala. (Foto: Banguat)

Baja inflación

En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que la mayoría de indicadores de corto plazo de la actividad económica, continúa registrando un desempeño congruente con la estimación de crecimiento del PIB anual previsto para 2025 y para 2026 (4.0% y 3.9% en el valor central, respectivamente).

Aunque los riesgos a la baja persisten, estos se han moderado ante el acuerdo comercial alcanzado con el gobierno estadounidense. Con relación al ritmo inflacionario, en octubre de 2025 siguió ubicándose por debajo del límite inferior de la meta determinada por la Junta Monetaria, principalmente, de la disipación de las presiones de inflación por choques de oferta internos de algunos alimentos y de la baja de los precios de los combustibles, señaló el Banguat.

La Junta Monetaria enfatizó que siguen privando condiciones de baja inflación, por lo que los pronósticos de inflación continúan apuntando a que ésta se ubicaría por debajo del límite inferior de la meta en 2025 y por debajo del valor central en 2026.

Como consecuencia, en esta oportunidad decidió reducir nuevamente la tasa de interés líder de la política monetaria, lo cual contribuiría a mantener ancladas las expectativas de inflación y a procurar que la trayectoria futura de la inflación converja al valor central de la meta de mediano plazo, según el Banguat.