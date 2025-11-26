Bernardo Arévalo se pronuncia sobre la aprobación del Presupuesto de Estado 2026

-

El mandatario detalló los cinco préstamos ratificados por el Congreso, cuyos fondos se destinarán a áreas clave como la electrificación rural, la infraestructura vial, la modernización digital del servicio público y el fortalecimiento de los programas de protección social en el país.

Un día después de que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación para 2026, el presidente Bernardo Arévalo ofreció declaraciones desde el Palacio Nacional, donde también se refirió a los cinco préstamos ratificados por los diputados durante la misma sesión legislativa.

“ Una gran noticia para el Pueblo de Guatemala ” Bernardo Arévalo Presidente de la República

Arévalo calificó la aprobación del presupuesto como "una gran noticia para el Pueblo de Guatemala", al señalar que permitirá al Estado contar con una herramienta financiera para impulsar el bienestar y el desarrollo con un enfoque inclusivo, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales.

Añadió que este avance aumenta el compromiso de todas las instituciones de gobierno para responder con mayor eficacia a las necesidades del país.

El mandatario destacó que, además del presupuesto, el Congreso aprobó iniciativas que reflejan la importancia del diálogo político y los consensos, entre ellas la nueva Ley de Asociación Público-Privada, que facilitará el desarrollo de proyectos de inversión y la prestación de servicios estatales.

Sobre los préstamos aprobados

Durante su discurso, Arévalo detalló los cinco préstamos, que según sus declaraciones, tienen "destinos muy específicos" con la finalidad de promover el desarrollo del país.

1. Electrificación rural: Un financiamiento dirigido a expandir el acceso a la energía eléctrica en comunidades que aún carecen del servicio, considerado como una de las metas prioritarias del gobierno.

2. Construcción de la carretera Teculután-Muelas: Recursos destinados a convertir este tramo en una vía de cuatro carriles, considerada clave para mejorar la conectividad nacional.

3. Infraestructura rural y movilidad: Fondos orientados a mejorar caminos vecinales y rurales, indispensables para la comunicación y desarrollo de las comunidades, indicando que al enfocarse en carreteras principales no se deben olvidar los caminos de conectividad rural.

4. Digitalización del servicio público: Un préstamo destinado a modernizar trámites estatales, reducir la burocracia y fortalecer la transparencia en la atención ciudadana.

5. Programas de protección social: Financiamiento para mejorar la calidad y la transparencia de los programas sociales considerados esenciales de protección social en el país.

Arévalo también recordó que, en días recientes, el Congreso aprobó otras leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la que permite invertir en tierras comunales sin modificar su régimen de propiedad, y la ley de portabilidad numérica, que garantiza a los usuarios la propiedad de su número telefónico sin importar la compañía proveedora.

El presidente concluyó que estos avances legislativos envían una señal de fortaleza institucional y de cooperación entre los distintos sectores, en vísperas de un 2026 que consideró crucial para consolidar la democracia del país.