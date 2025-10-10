Jurado vota a favor de pena de muerte para guatemalteco en EE.UU.

-

El hombre asesinó a golpes a su novia y a su pequeña hija de 4 años.

Un jurado del condado de Hillsborough, Florida, recomendó aplicar la pena capital a un compatriota condenado por asesinar a una madre y a su hija de 4 años, también originarias de Guatemala.

De acuerdo con la fiscalía, las mismas personas que declararon culpable a Ángel Gabriel Cuz Choc, hace apenas dos días votaron 10-2 en favor de su ejecución tras escuchar a médicos expertos hablar sobre el dolor y sufrimiento de ambas víctimas.

Los documentos de la corte indican que el connacional golpeó y apuñaló a su novia Amalia Coc Choc de Pec, de 36 años, y a la pequeña Estrella Anastacia Pec Coc en una casa móvil en la cuadra 3700 de Sumner Road, en Dover, el 24 de abril de 2024.

El jurado recomendó la pena de muerte para el guatemalteco Ángel Gabriel Cuz Choc. (Foto: Tampa Bay)

Los expertos indicaron que las paisanas se encontraban vivas y conscientes durante el ataque y que sufrieron varios minutos antes de fallecer.

"Para un niño, las cosas aterradoras son dolorosas. Se debe a la inmadurez del sistema nervioso en ese momento", dijo el Dr. Milad Webb.

También testificó Delores Coc Cho, hermana de Amalia, quien declaró que esta última mantenía a sus tres hijos y dos nietos en Guatemala. Añadió que la familia aún no se atreve a hablar de los asesinatos y que prefieren creer que siguen viviendo desconectadas en EE. UU.

Cabe señalar que durante el juicio previo, el jurado vio fotos y videos de la escena del crimen, así como de los cuerpos de las víctimas.

Amalia Coc y Estrella Anastacia Pec Coc fueron asesinadas. (Foto: WFLA)

Violencia intrafamiliar

La fiscalía señaló que el motivo del ataque habría sido una discusión entre la pareja que se originó porque Amalia llegó un poco más tarde de lo acostumbrado.

Anteriormente, familiares de las víctimas aseguraron que la violencia intrafamiliar era común en la relación.

Por su parte, Cuz trató de defenderse afirmando que no recordaba el ataque, pero el jurado no le creyó.

"Este acusado será castigado con todo el peso de la ley por estos actos de violencia sin sentido. Acompañamos con el corazón a sus seres queridos en Guatemala y Estados Unidos mientras sobreviven sin Amalia y Estrella", declaró la fiscal estatal Suzy López.

Tras la decisión del jurado, ahora el futuro del connacional está en manos del juez que preside el caso, quien deberá decidir en una audiencia separada si acepta la recomendación o le impone otro castigo.

*Con información de Tampa Bay 28 y WFLA