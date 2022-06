Justin Bieber confirma que sufrió una parálisis facial a consecuencia del Covid-19

El cantante canadiense encendió alarmas de preocupación de sus seguidoras tras revelar que sufrió una parálisis facial.

Justin Bieber anunció en su cuenta de Instagram que sufrió una parálisis facial. De acuerdo con el intérprete de "Peaches", el padecimiento surgió tras contraer un virus.

Asimismo, señaló que perdió la movilidad de la mitad del rostro, razón por la que mostró lo ocurrido a sus seguidores en un video.

"Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oído y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis", explicó.

"Como pueden ver este ojo no está guiñando, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta narina no se mueve", agregó.

Conciertos cancelados

Tras lo ocurrido, el artista se vio obligado a cancelar sus conciertos, no solamente por el riesgo que representa para él, sino porque no podrá ofrecer un espectáculo de altura a sus fanáticos.

"Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos shows, obviamente no estoy capacitado físicamente para hacerlos. Esto es muy serio, como pueden ver. Creí que no iba a ser el caso, pero mi cuerpo me está pidiendo que pare", explicó.

Aunque por ahora el estado de salud del Bieber es incierto, enfatizó que se tomará un tiempo para recuperarse y así volver con todo a los escenarios.