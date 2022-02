Justin Bieber da positivo a Covid-19 y cancela sus conciertos

La gira de Justin Bieber en EE. UU. quedó suspendida porque el artista contrajo Covid-19.

Después de una noche de apertura eléctrica, la gira de Justin Bieber se ha topado con un bache... nos enteramos de que el cantante dio positivo por Covid-19, y al menos una fecha de concierto se pospuso.

Un representante del cantante dijo que Justin descubrió el sábado que tenía Covid, pero afortunadamente se siente bien. Se suponía que Justin actuaría en el T-Mobile Arena el domingo en Las Vegas, pero ahora ese espectáculo se ha trasladado al verano.

Se supone que Justin se detendrá en Glendale, AZ para un espectáculo el martes antes de llegar a The Forum en Los Ángeles el jueves. No sabemos cuándo contrajo el virus, pero lo que no está claro es si esos conciertos también se suspenderán.

Justin abrió "The Justice World Tour" el viernes por la noche en San Diego. Su esposa, Hailey Bieber, estaba entre la audiencia en lo que parecía un espectáculo increíble.