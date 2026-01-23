¡Justo en la nostalgia! He-Man y Skeletor regresan al cine

-

Los personajes de los "Amos del Universo" regresan a la gran pantalla entre la nostalgia y el entusiasmo de muchos.

La película llega a los cines el 5 de junio de 2026 y los fans ya cuentan los días para volver a gritar: "¡Por el poder de Grayskull!".

Foto: Oficial.

Nicholas Galitzine es He-Man y Jared Leto es Skeletor en la adaptación en acción real de la icónica franquicia de los años ochenta.

En la trama He-Man y Skeletor se enfrentarán en una batalla decisiva por el destino de su mundo.

La cinta dirigida por Travis Knight y se perfila como una de las más ambiciosas del año tras décadas de intentos fallidos y múltiples cambios de estudio.

Foto: Masters of the universe.

La trama

Adam es separado de la Espada del Poder y enviado a la Tierra cuando apenas era un niño. Quince años después, el arma lo guía de regreso a "Eternia", un reino ahora sometido al dominio de Skeletor.

La historia se centra en el viaje de autodescubrimiento de Adam, quien deberá aceptar su destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

El reparto incluye a Camila Mendes como Teela; Idris Elba como Duncan, Man-At-Arms; y Alison Brie en un papel aún no revelado. Además, Kristen Wiig presta su voz al androide Roboto, ampliando la diversidad del elenco.

MIRA:



