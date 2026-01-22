"The Sinners" rompe récord de nominaciones en los premios Oscar

-

"The Sinners" logró un récord de nominaciones y le siguió la película de "Una batalla tras otra" y luego "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro.

La película "Pecadores" (Sinners), con su mezcla de horror, acción y música, conquistó un récord de 16 nominaciones a los Óscar e hizo historia este jueves cuando la Academia anunció los contendientes a los más importantes premios de Hollywood.

El récord anterior lo compartían "La malvada", "Titanic" y "La La Land", todas empatadas con 14 nominaciones.

El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra" se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de "Frankenstein" del mexicano Guillermo del Toro, que sumó 9 nominaciones.

La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a mejor actor de reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.

Pero "Pecadores" no paró por ahí y retumbó en categorías técnicas, de guión, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a "I Lied To You", para mejor canción original.

Fue una mañana exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones "Pecadores" y "Una batalla tras otra", las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

A continuación te presentamos todas las nominaciones a los premios de la Academia, que irán a la esperada ceremonia el 15 de marzo.

Foto: AFP.

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, "Valor Sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor Sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Wunmi Mosaku, "Pecadores"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Benicio del Toro. Foto: AFP

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Pecdores"

Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

Mejor película internacional

"Un simple accidente" (Francia)

"El agente secreto" (Brasil)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat. Trance en el desierto" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

Leonardo Di Caprio Foto: AFP.

Nominados a mejor actor

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"

Jessie Buckley, nominada a mejor actriz de reparto. (Foto: Oficial)

Mejor actriz

Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía"

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"

Emma Stone, "Bugonia"

Jessie Buckley, "Hamnet"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

NOminada a Mejor Película. Foto: Sinners.

Mejor película

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"Agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sueños de trenes"

Foto: AFP.

Mejor dirección