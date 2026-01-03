Juventus sufre y es frenada en casa por el modesto Lecce

-

La Juventus de Turín no ha arrancado el 2026 con buen pie: la Vecchia Signora falló un penal y tuvo que conformarse con un empate 1-1 en casa ante el modesto Lecce, por la fecha 18 de la Serie A.

La Juve, que llegaba de tres victorias consecutivas en el campeonato italiano, no pudo regalar tres nuevos puntos a sus "tifosi".

Incluso se vio dominada por un Lecce que abrió el marcador tras un error defensivo del equipo piamontés en el tiempo añadido del primer tiempo (45+1'). El zambiano Lameck Banda anotó.

A la vuelta de vestuarios, Weston McKennie, a pase del turco Kenan Yildiz, igualó el marcador (49), un gol que dio alas a los Bianconeri.

Pero el antiguo delantero canadiense del Lille, Jonathan David, falto de confianza y objeto de críticas de los aficionados, falló un penal en el minuto 66.

El arquero del Lecce Wladimiro Falcone conservó el empate de su equipo con una espectacular intervención a disparo de David (89), antes de que Yildiz estrellase el balón en el poste (90+4).

La Juventus es quinta en la tabla con 33 puntos, a cinco puntos (y un partido más) que el Milan, que se impuso en Cagliari (1-0) el viernes en el partido que abrió el telón de la jornada.

El Inter de Milán, segundo con 36 puntos y dos partidos menos que la Juve, recibe al Bolonia el domingo, mientras que el vigente campeón Nápoli (tercero con 34 puntos) visitará Roma para enfrentarse a la Lazio.