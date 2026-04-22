"Liro Rebelde" quedó ligado a proceso por ataque a PNC

El pandillero apodado "Liro Rebelde" quedó ligado a proceso penal por tres delitos, vinculado a los ataques en contra de la PNC.
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Harol Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde", integrante del Barrio 18, quedó ligado a proceso penal por los delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y terrorismo.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida, le imputó los tres delitos por su presunta participación en los ataques armados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) registrados el pasado 18 de enero, en específico por el registrado en Bárcenas, Villa Nueva.
El pandillero quedó en prisión preventiva y la audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 5 de agosto, según resolvió el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva.
Salguero Morales fue capturado el día de los ataques, en esa ocasión iba con un arma de fuego de manera ilegal y también llevaba droga.
Sin embargo, en ese momento, el Ministerio Público no le imputó ningún delito relacionado con los ataques por considerar que "debía investigar más".
El celular
Al ser capturado, la PNC le incautó a "Liro Rebelde" un celular, en el cual tenía conversaciones con su pareja y con otras personas así como fotografías y videos vinculados al ataque en contra de los policías.
Incluso, en esos videos se observa cuando quemó la ropa con la que participó en los hechos criminales.