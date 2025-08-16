Ligan a proceso a siete implicados en caso “Los Tunecos”

Se trata de siete sospechosos, vinculados al caso "Los Tunecos", una red de trata de personas en Quetzaltenango.
El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas con sede en Quetzaltenango resolvió ligar a proceso penal a siete personas, implicadas en el caso conocido como "Los Tunecos", por su vinculación con delitos relacionados con la trata de personas.
Durante la audiencia de primera declaración, el juez resolvió procesar penalmente a Wendy M., Jacqueline M., Luis H., Domingo M. y Leydi S., acusados de haber cometido el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
Mientras que Elman R. fue ligado a proceso por los delitos de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual.
En el caso de Dora L., capturada en flagrancia, fue ligada a proceso por el delito de promoción, facilitación y favorecimiento de la prostitución.
Allanamientos
Según las autoridades, la investigación del caso "Los Tunecos", hace referencia a un fenómeno criminal compuesto por diversas estructuras delictivas de menor escala que operan en el departamento, vinculadas entre sí mediante propietarios de centros de explotación sexual.
Como parte de la investigación, se efectuó la clausura de dos inmuebles utilizados como centros de explotación sexual, se incautaron diversos indicios y se recabó información, detallaron las autoridades.
También se coordinó el rescate de cuatro menores de edad, quienes quedaron bajo el resguardo y protección de la Procuraduría General de la Nación.