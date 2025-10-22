Juzgado rechaza cambio de prisión a María Fernanda Bonilla y programa audiencia

-

María Fernanda Bonilla, acusada en el crimen de Melissa Palacios, no logró que la trasladen de prisión y el juzgado fijó la próxima audiencia.

El pasado 14 de octubre, la defensa de María Fernanda Bonilla, solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo C, trasladar a la acusada de la cárcel de Matamoros, hacia otra prisión, pero la judicatura declaró "No ha lugar" el memorial.

La sindicada deberá permanecer en Matamoros, ya que un análisis de información penitenciaria, señaló que era la prisión adecuada para el resguardo de su seguridad y con base a ese documento, la jueza suplente, Nidia Sánchez, resolvió.

Próxima audiencia

El proceso penal en contra de María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín estaba detenido debido a las acciones legales interpuestas por la defensa de los acusados.

Debido a que todas las apelaciones presentadas fueron rechazadas, el juzgado de Mayor Riesgo C, programó una próxima audiencia y continuar con el proceso.

Se trata de la audiencia de ofrecimiento de prueba, la cual se desarrollará el 29 de octubre próximo.

En esa audiencia, el Ministerio Público presentará todas las pruebas que tiene en contra de los acusados, para que sean admitidas y se puedan presentar durante el juicio en su contra.

Enviada a juicio

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza del juzgado de Mayor Riesgo C, resolvió enviar a juicio a María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidencia coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando el vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.

Testimonios clave también refieren que la víctima informó a personas cercanas que ese día se reuniría con María Fernanda.

En cuanto a la calificación jurídica, la jueza descartó el argumento de la defensa que solicitaba cambiar el delito a homicidio en estado de emoción violenta. Indicó que no existió inmediatez emocional, ya que hubo un intervalo de al menos 11 horas entre las comunicaciones y el crimen.

La jueza hizo una descripción detallada del lugar del hallazgo, subrayando que el cuerpo de la víctima fue arrastrado a una zona boscosa y despoblada, a 22 metros del camino, y que presentaba signos de violencia extrema, incluyendo trauma craneoencefálico.

La víctima fue encontrada semidesnuda, lo que, según la juzgadora, evidencia desprecio y premeditación.

Si bien, los dos acusados fueron enviados a juicio, el proceso está detenido por las acciones legales que estos han presentado.