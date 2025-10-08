Rechazan apelación a María Fernanda Bonilla en caso Melissa Palacios

-

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó una apelación presentada por María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados en el crimen de Melissa Palacios, presentaron, a través de su abogada, una apelación en contra de la resolución de la jueza Carol Berganza, que los envió a juicio por asesinato.

Esa apelación fue rechazada "in limine" por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, con lo que confirma que la resolución de la jueza sigue vigente y que la jueza Berganza continuará conociendo el caso.

La apelación presentada por los acusados, buscaba retrotraer el proceso para anular la audiencia de etapa intermedia y así el envío a juicio por asesinato.

El juicio

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza del juzgado de Mayor Riesgo C, resolvió enviar a juicio a María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidencia coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando el vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.

Testimonios clave también refieren que la víctima informó a personas cercanas que ese día se reuniría con María Fernanda.

En cuanto a la calificación jurídica, la jueza descartó el argumento de la defensa que solicitaba cambiar el delito a homicidio en estado de emoción violenta. Indicó que no existió inmediatez emocional, ya que hubo un intervalo de al menos 11 horas entre las comunicaciones y el crimen.

La jueza hizo una descripción detallada del lugar del hallazgo, subrayando que el cuerpo de la víctima fue arrastrado a una zona boscosa y despoblada, a 22 metros del camino, y que presentaba signos de violencia extrema, incluyendo trauma craneoencefálico.

La víctima fue encontrada semidesnuda, lo que, según la juzgadora, evidencia desprecio y premeditación.

Si bien, los dos acusados fueron enviados a juicio, el proceso está detenido por las acciones legales que estos han presentado.