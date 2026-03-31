Juzgado ordena al CSU fijar fecha para elección en Ingeniería USAC

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Ordena al CSU fijar fecha para efectuar la elección de los cuerpos electorales de docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la USAC.

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El Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo provisional que ordena al Consejo Superior Universitario (CSU) fijar la fecha para la elección de los cuerpos electorales de docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes participarán en la elección de rector para el período 2026-2030.

La resolución instruye al CSU a realizar la segunda o tercera vuelta de los procesos electorales pendientes, los cuales no han sido concluidos en dicha facultad. El objetivo es completar la integración de los cuerpos electorales conforme al calendario establecido.

El CSU deberá fijar fecha para elegir cuerpos electorales de docentes y estudiantes. (Foto: Archivo/Soy502)

Informes

Asimismo, el órgano jurisdiccional solicitó al CSU un informe circunstanciado para detallar si el 12 de marzo se conocieron o no las fechas para la segunda o tercera vuelta entre las planillas con mayor votación en la primera ronda.

De igual forma, se requirió a la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería presentar un informe en el que exponga las razones por las cuales no se efectuaron las rondas pendientes de elección de los cuerpos electorales de docentes y estudiantes.

De acuerdo con la convocatoria para la elección de rector 2026-2030, el pasado 16 de marzo las 10 unidades académicas debían entregar los expedientes correspondientes a la elección de sus cuerpos electorales.

Una vez el CSU acredite a los 34 cuerpos electorales, integrados por docentes, estudiantes y profesionales no docentes, se prevé realizar la elección del próximo rector el 8 de abril en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.