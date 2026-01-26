Juzgados y Tribunales de mayor riesgo conocerán casos contra pandilleros

-

La Corte Suprema de Justicia amplió la competencia de los juzgados y tribunales de mayor riesgo.

A través del Acuerdo 6-2026, la Corte Suprema de Justicia notificó sobre la ampliación de competencias para juzgados y tribunales de mayor riesgo.

La ampliación se debe a la entrada en vigencia de la "Ley Antipandillas", la cual declara terroristas a integrantes de maras y pandillas.

"Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos 11 Organizaciones Criminales. Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas, es menester que la Corte Suprema de Justicia implemente las medidas para ampliar la competencia de los jueces de mayor riesgo, para que conozcan los delitos cometan que de integrantes organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas mara o pandilla", se lee en el acuerdo.

(Foto: PNC)

De esa cuenta, ahora los juzgados y tribunales de mayor riesgo tendrán competencia para conocer casos contra maras y pandillas.

"Se amplia la competencia de los órganos jurisdiccionales que se identifican a continuación, para conocer, tramitar y resolver, sobre los procesos en donde los delitos imputados, sean cometidos por integrantes de las organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas, siendo estos:

a) Juzgado Pluripersonal Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con Competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo con sede en el Municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, abarcando todos los jueces designados al mismo.

b) Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo con sede en el Municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, abarcando todos los grupos designados al mismo.

c) Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en procesos de Mayor Riesgo con sede en el Municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango.

d) Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo con sede en el Municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango", dice el acuerdo.

La disposición de la CSJ entra en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial, es decir, este 26 de enero.