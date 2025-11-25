KacHe ya es mamá y así lo anuncia a los fans

Karla Herrarte, conocida como KacHe, ya es madre y lo anunció en un conmovedor video.
La artista guatemalteca anunció que ya nació Ian. "Todos te estaban esperando y el viento cantaba bailando", inició con una recopilación de los mejores momentos de su embarazo.
"Después de tanto, hoy muestro motivo más grande de mi despertar. El amor en su forma más pequeñita, más pura y más perfecta. Les presento a Ian Kaleb, gracias por acompañarme en esta nueva etapa de mamá y cantante", escribió.
La cantante dedicó una canción a su pequeño llamada 'Íntimo', "significa mucho para mí el poder hacerlos parte de esta nueva etapa de mi vida, los amo", explicó cuando salió.
KacHe es ganadora de "La Academia Kids", tras varios años afianzó su carrera mientras vive en Estados Unidos.
