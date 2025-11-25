Versión Impresa
KacHe ya es mamá y así lo anuncia a los fans

  • Por Selene Mejía
25 de noviembre de 2025, 17:48
KacHe comparte su felicidad con quienes la apoyan. (Foto: Instagram)

Karla Herrarte, conocida como KacHe, ya es madre y lo anunció en un conmovedor video. 

La artista guatemalteca anunció que ya nació Ian. "Todos te estaban esperando y el viento cantaba bailando", inició con una recopilación de los mejores momentos de su embarazo. 

KacHe es mamá 1
Ian Kaleb.

"Después de tanto, hoy muestro motivo más grande de mi despertar. El amor en su forma más pequeñita, más pura y más perfecta. Les presento a Ian Kaleb, gracias por acompañarme en esta nueva etapa de mamá y cantante", escribió. 

KacHe es mamá 2

La cantante dedicó una canción a su pequeño llamada 'Íntimo', "significa mucho para mí el poder hacerlos parte de esta nueva etapa de mi vida, los amo", explicó cuando salió. 

KacHe es ganadora de "La Academia Kids", tras varios años afianzó su carrera mientras vive en Estados Unidos. 

MIRA: 

@kachemusic_ Después de tanto, hoy muestro el motivo más grande de mi despertar. El amor en su forma más pequeñita, más pura y más perfecta. Les presento a Ian Kaleb✨ Gracias por acompañarme en esta nueva etapa de mamá y cantante. ✨ #foryoupage #viral #parati @iriasmusic_ ♬ sonido original - kachemusic_

