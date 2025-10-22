Noche de récords en Múnich: Karl hace historia y Kane sigue implacable

Obligado a vencer para mantenerse en el grupo de cabeza en Liga de Campeones, el Bayern Múnich cumplió ante el Brujas (4-0), este miércoles en el Allianz Arena, para mantener además el paso perfecto en la temporada.
MÁS DE LA CHAMPIONS: Bellingham comanda la victoria del Madrid frente a la Juve en la Champions
El gigante bávaro es segundo en la liguilla de 36 equipos y suma pleno de puntos (9) en las tres fechas disputadas, los mismos que París SG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.
Los goles ante el equipo belga fueron obra del volante alemán Lennart Karl (5), del delantero inglés Harry Kane (14), del extremo colombiano Luis Díaz (34) y del delantero senegalés Nicolas Jackson (79).
Karl, de 17 años, se convirtió en el goleador más joven del Bayern y en el goleador alemán más joven en la Champions League.
Kane, por su parte, suma 20 goles con el gigante bávaro esta temporada en los 12 partidos que ha disputado, y Luis Díaz marcó su primer gol en Champions con el conjunto muniqués.
Los hombres de Vincent Kompany, que habían derrotado al también modesto Pafos chipriota en la fecha anterior (1-5), tendrán un compromiso más complicado el 4 de noviembre, cuando visiten el Parque de los Príncipes para medirse al campeón actual, el PSG.