Karina Paz anuncia amparo contra reformas a Ley del Medio Ambiente

-

La ley aprobada más recientemente por el Congreso enfrenta el rechazo a lo interno de ese organismo y en el MARN.

EN CONTEXTO: Reforma a Ley de Medio Ambiente beneficia a iglesias evangélicas y ventas informales

La diputada Karina Paz informó sobre una serie de acciones que busca poner en marcha para impedir que entre en vigencia el Decreto 9-2025, aprobado por el Congreso el pasado martes 30 de septiembre.

La norma modifica la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y exonera del estudio de impacto ambiental a iglesias evangélicas, colegios y comercios del sector informal, entre otros.

Desde el día en que el tema se sometió a votación en el pleno, la parlamentaria se pronunció en contra y anunció medidas legales, por considerar que la normativa es "desigual e inconstitucional".

La diputada Karina Paz anunció hace dos días que buscaría impedir la entrada en vigencia del Decreto 9-2025. (Foto: Wilder López/Soy502)

En ese marco, este jueves 2 de octubre indicó que presentará un amparo para evitar que el Decreto se sume al marco jurídico nacional.

Karina Paz también informó sobre la presentación de objeciones, que deberán ser leídas en una sesión plenaria y someterse a votación. Si estas obtuvieran el respaldo necesario, la norma quedaría archivada. De no ser así, tendría que ser remitida al Ejecutivo.

Ante la posibilidad de que ello ocurra, la congresista instó al presidente Bernardo Arévalo a vetarla y así impedir que cobre vida legal.

#EnVivo: Diputada Karina Paz aborda ruta legal del Decreto 9-2025. 02/10/2025 https://t.co/sQvAAtd69a — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 2, 2025

MARN también se opone

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) también fijó su postura en contra de la norma, por considerar que "promueve la impunidad ambiental y otorga privilegios sin fundamento técnico".

La titular de esa cartera, Patricia Orantes, criticó directamente al diputado por Petén, Edín de Jesús, quien impulsó los cambios a la Ley del Medio Ambiente, y remarcó que lo aprobado representa un "retroceso en la legislación ambiental".