Karla Mazariegos, la primera guatemalteca nominada para los "Óscar del Vino"

"Loco por Vino", el proyecto liderado por una guatemalteca y su esposo, se sigue abriendo camino a nivel mundial.

La guatemalteca Karla Mazariegos Baader y su esposo André Baader, de Brasil, participarán en los "Vino Influencers World Awards", en España, el mayor premio internacional para creadores de contenido en el mundo del vino.

(Foto: Cortesía de Karla Mazariegos)

La gran gala se celebrará en Valladolid, Castilla y León, con más de 100 influencers internacionales, bodegas y marcas de renombre.

"El próximo 20 de septiembre seré la primera guatemalteca nominada en VinoInfluencers, un evento internacional conocido como los Óscar del vino", cuenta Mazariegos.

(Foto: Cortesía de Karla Mazariegos)

Junto a su esposo crearon el proyecto "Locoporvino", donde comparten su pasión por esta exquisita bebida tras haber recorrido varios rincones del mundo.

"Actualmente vivimos en la República de Georgia, la cuna del vino, y recientemente fuimos destacados por Forbes por nuestro trabajo exportando vinos georgianos a Sudamérica", explica la guatemalteca.

En 2025 ganaron el trofeo "Brightest Journey" en los @winetravelawards de Londres, e incluso aparecieron en Forbes.

(Foto: Cortesía de Karla Mazariegos)

El dúo ya ha visitado 105 países promoviendo el enoturismo, incluyendo voluntariado en bodegas afectadas por los incendios en Portugal.

Actualmente son los únicos representantes activos de Sudamérica que residen en Georgia y promueven los vinos georgianos de forma educativa y cultural.

