Karol G y Feid terminan su relación

Feid y Karol G, una de las parejas más populares de la música latinoamericana, terminó su relación.
Los artistas iniciaron su romance en 2023 y fueron los favoritos para muchos fans que celebraron su noviazgo.
Tras los rumores de separación el portal estadounidense de noticias TMZ confirmó de manera oficial que ambos tomaron diferentes caminos.
Fuentes cercanas a Feid y Karol G informaron de la ruptura al medio, agregando que habría acabado hace unos meses de manera discreta.
A pesar de no continuar juntos, son buenos amigos.
¿Cómo se conocieron?
La pareja colaboró en la canción 'Friki' en 2021 y se presentó en una gira de conciertos en Estados Unidos. Luego Karol G confirmó la relación en una entrevista.
Solían ser vistos en entregas de premios y reuniones artísticas.
Karol G estrenó 'Tropicoqueta' en 2025 e incluyó la canción con Feid llamada 'Verano Rosa'. Su material cobró una relevancia en Guatemala ya que una firma de moda nacional elaboró el vestuario.
