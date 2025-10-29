Karol G lanza colección de ropa exclusiva con Diesel

Karol G imprime su esencia atrevida y femenina en la moda.
La empresa italiana de moda ha lanzado una nueva colección de ropa exclusiva en colaboración con "La Bichota".
Camisetas, trajes de baño, vestidos, lentes y carteras en color blanco y naranja, con estampados de flores de loto, forman parte de la colaboración entre Karol G y Diesel.
"Diesel y Karol presentan una colección cápsula exclusiva que combina el estilo personal de la superestrella colombiana (audaz, sexy y divertido) con el espíritu de libertad, expresión personal y anticonformismo de la marca", se lee en la descripción de la página oficial de la tienda.
El propósito de la unión es celebrar el talento y creatividad de la cantante con su nuevo álbum Tropicoqueta. Las prendas ya están disponibles en la página oficial de Diesel.