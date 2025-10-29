Karol G lanza colección de ropa exclusiva con Diesel

La empresa italiana de moda ha lanzado una nueva colección de ropa exclusiva en colaboración con "La Bichota".

La marca italiana celebra el talento y autenticidad de "La Bichota". (Foto: Instagram)

Camisetas, trajes de baño, vestidos, lentes y carteras en color blanco y naranja, con estampados de flores de loto, forman parte de la colaboración entre Karol G y Diesel.

Los tonos blanco y naranja dominan esta vibrante colección. (Foto: Instagram)

"Diesel y Karol presentan una colección cápsula exclusiva que combina el estilo personal de la superestrella colombiana (audaz, sexy y divertido) con el espíritu de libertad, expresión personal y anticonformismo de la marca", se lee en la descripción de la página oficial de la tienda.

Camisetas, trajes de baño y carteras forman parte de la línea de ropa. (Foto: Instagram)

El propósito de la unión es celebrar el talento y creatividad de la cantante con su nuevo álbum Tropicoqueta. Las prendas ya están disponibles en la página oficial de Diesel.

La moda tropical se mezcla con el estilo urbano de Diesel. (Foto: Instagram)