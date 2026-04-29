Katerin, la joven que fue asesinada dentro de su vivienda

La joven recibió varios impactos de bala.
EN CONTEXTO: El crimen de una joven de 24 años dentro de su vivienda
Katerin Yasmín Andrade López, de 24 años, estaba en su vivienda cuando un hombre tocó a la puerta.
Según testigos, Henry Ademaro López Córdoba, de 33 años, entró a la vivienda y tras varios minutos de charla, se escucharon varias detonaciones de bala.
Vecinos alertaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron el cuerpo de Andrade ya sin vida.
Según la Policía Nacional Civil, tras el ataque iniciaron una persecución que finalizó a unas cuadras con la captura de López, quien en todo momento alegó inocencia.
El crimen ocurrió en el barrio Santa Cruz, zona 2, El Progreso.
Hasta ahora se desconocen las causas del crimen, pero se especula que la víctima pudo haber conocido a su atacante.
Investigaciones revelan que el inmueble ya había sido allanado el pasado 23, donde se localizó droga y fue detenido otro individuo.