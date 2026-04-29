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Katerin, la joven que fue asesinada dentro de su vivienda

  • Por Jessica González
29 de abril de 2026, 10:41
Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones. (Foto: redes sociales)

Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones. (Foto: redes sociales)

La joven recibió varios impactos de bala.

EN CONTEXTO: El crimen de una joven de 24 años dentro de su vivienda

Katerin Yasmín Andrade López, de 24 años, estaba en su vivienda cuando un hombre tocó a la puerta.

Según testigos, Henry Ademaro López Córdoba, de 33 años, entró a la vivienda y tras varios minutos de charla, se escucharon varias detonaciones de bala. 

Vecinos alertaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron el cuerpo de Andrade ya sin vida. 

Katerin Andrade, de 24 años, murió al ser atacada a balazos. (Foto: redes sociales)
Katerin Andrade, de 24 años, murió al ser atacada a balazos. (Foto: redes sociales)

Según la Policía Nacional Civil, tras el ataque iniciaron una persecución que finalizó a unas cuadras con la captura de López, quien en todo momento alegó inocencia. 

El crimen ocurrió en el barrio Santa Cruz, zona 2, El Progreso.

(Foto: Élfego Escobar/colaborador)
(Foto: Élfego Escobar/colaborador)

Hasta ahora se desconocen las causas del crimen, pero se especula que la víctima pudo haber conocido a su atacante. 

Investigaciones revelan que el inmueble ya había sido allanado el pasado 23, donde se localizó droga y fue detenido otro individuo.

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