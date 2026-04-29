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El crimen de una joven de 24 años dentro de su vivienda

  • Con información de Élfego Escobar/colaborador
29 de abril de 2026, 08:41
El cuerpo de la joven fue hallado dentro de su vivienda. (Foto: Élfego Escobar/colaborador)

El cuerpo de la joven fue hallado dentro de su vivienda. (Foto: Élfego Escobar/colaborador)

El señalado habría conversado por unos minutos con la víctima antes de cometer el crimen.

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Luego de una persecución policial, fue capturado el principal sospechoso de asesinar a una joven dentro de una vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz, zona 2, El Progreso.

Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos.

Según la Policía Nacional Civil, tras el ataque iniciaron una persecución que finalizó a unas cuadras con la captura de Henry Ademaro López Córdoba, de 33 años.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Las autoridades indicaron que desde que fue neutralizado, el sujeto alegó inocencia; sin embargo, se le incautó un arma de fuego y siete municiones, por lo que de inmediato fue aprehendido.

Por su parte, los cuerpos de socorro confirmaron la muerte de Katerin Yasmín Andrade López, de 24 años.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Casa fue allanada

De acuerdo con las primeras pesquisas, el sospechoso habría llegado a la casa de Katerin, cruzó unas palabras con ella y luego le disparó en varias ocasiones, versión que está en investigación.

Autoridades informaron que este inmueble fue allanado el pasado 23 de abril, donde se localizó droga y se capturó a Esmaily Dagoberto Juárez Estrada, quien actualmente enfrenta un proceso judicial.

Las autoridades continúan las diligencias para establecer el móvil del crimen y posibles vínculos con estructuras delictivas.

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