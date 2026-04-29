El crimen de una joven de 24 años dentro de su vivienda

El señalado habría conversado por unos minutos con la víctima antes de cometer el crimen.
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Luego de una persecución policial, fue capturado el principal sospechoso de asesinar a una joven dentro de una vivienda ubicada en el barrio Santa Cruz, zona 2, El Progreso.
Vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos.
Según la Policía Nacional Civil, tras el ataque iniciaron una persecución que finalizó a unas cuadras con la captura de Henry Ademaro López Córdoba, de 33 años.
Las autoridades indicaron que desde que fue neutralizado, el sujeto alegó inocencia; sin embargo, se le incautó un arma de fuego y siete municiones, por lo que de inmediato fue aprehendido.
Por su parte, los cuerpos de socorro confirmaron la muerte de Katerin Yasmín Andrade López, de 24 años.
Casa fue allanada
De acuerdo con las primeras pesquisas, el sospechoso habría llegado a la casa de Katerin, cruzó unas palabras con ella y luego le disparó en varias ocasiones, versión que está en investigación.
Autoridades informaron que este inmueble fue allanado el pasado 23 de abril, donde se localizó droga y se capturó a Esmaily Dagoberto Juárez Estrada, quien actualmente enfrenta un proceso judicial.
Las autoridades continúan las diligencias para establecer el móvil del crimen y posibles vínculos con estructuras delictivas.