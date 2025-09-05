Kendall Peña busca unir Centroamérica con nueva música

-

El cantante Kendall Peña estuvo de visita Guatemala para promocionar su nuevo sencillo El último t quiero.

El nacido en Desamparados, Costa Rica, se dijo encantado con nuestro país y, sobre todo, con los guatemaltecos, al punto de que se sintió como en casa.

“ La gente de Guatemala es muy linda y demasiado amable. Son muy serviciales ” Kendall Peña , cantante

El último t quiero habla sobre un amor fugaz. Es la primera muestra de su nuevo disco, el cual fue compuesto durante los 21 días que pasó encerrado en un aeropuerto.

El cantante dice que creció haciendo canciones en su cuarto y, tras ver la película La terminal, aceptó el reto de su productor de crear música en esta situación tan particular.

El artista prepara su nuevo material discográfico. (Foto: Wilder López/Soy 502)

Su próximo álbum, asegura, es más pop, pero también más honesto: "El año pasado estuve entre viajes y giras, y me enamoré. Nombro cosas muy específicas que me pasaron".

"El último t quiero" surgió en el segundo día encerrado en un aeropuerto haciendo canciones. (Foto: Wilder López/Soy 502)

Kendall espera volver al país una vez publicado su nuevo disco. Además recalcó la importancia de reforzar los lazos entre artistas centroamericanos. "Ocupamos apoyo entre todos", finalizó.

El último t quiero está disponible en todas las plataformas de streaming, mientras que el videoclip ya supera las 22 mil reproducciones en YouTube.