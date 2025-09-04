El legado de Armani trasciende al cine y el deporte

La obra de Giorgio Armani va más allá de las pasarelas, y también está en el cine y el deporte.
El "Rey de la moda italiana", fallecido este jueves 4 de septiembre a los 91 años, fue de los primeros en tender puentes con otras ramas de la cultura.
En el cine
- Los trajes de Richard Gere en Gigoló americano (1980), cinta que lo convirtió en símbolo sexual.
- Inspiró y proveyó algunos de los trajes que Leonardo DiCaprio usó en El lobo de Wall Street.
- Christian Bale también llevó sus diseños para dar vida a Bruce Wayne en horas de oficina en El caballero de la noche y El caballero de la noche asciende.
En la alfombra roja
- Armani estuvo detrás del traje sastre que Julia Roberts llevó a los Globos de Oro de 1991. El look causó sensación y motivó a otras mujeres a usarlos en alfombras rojas.
- Jodie Foster fue otras de sus musas. La vistió en múltiples ocasiones, pero uno de los más recordados es el traje blanco con pantalón de satén con el que la actriz recogió el Oscar por El silencio de los inocentes.
- En 2010, el diseñador creó uno de los atuendos más icónicos de Lady Gaga: un vestido lavanda estructurado. La cantante lo usó para dicha edición de los Grammy.
En el deporte
- Para recoger el Balón de Oro, en 2015, Lionel Messi cambió la extravagancia de Dolce & Gabbana por un traje sobrio y elegante de Armani.
- Deportistas como Cristiano Ronaldo y David Beckham fueron imagen de sus líneas de ropa interior.
- Gran aficionado del deporte, también vistió en varias ocasiones a la Selección Italiana de Futbol, así como a la delegación italiana en los Juegos Olímpicos de Londres, Río, Tokio y París.