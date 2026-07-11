Kerry Man se reúne con sus seguidores guatemaltecos (video)

El generador de contenido Kerry Mann pasó un día junto a los seguidores guatemaltecos en el Mercado de Artesanías, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala y contó su emoción por estar en el país.
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El estadounidense se encuentra con su familia en el país y este sábado le puso rostro a sus seguidores en las redes.
"Hola Guatemala, ¿saben? me han hecho varias preguntas esta semana que he estado acá y la que más me han hecho es ¿qué es lo que más te ha gustado?, todo ha sido increíble pero lo que más me ha impresionado y me ha enamorado es conocerlos, el ver cómo viven y cómo han abierto su corazón a mi familia", comentó conmovido y con la voz quebrada.
"Hay un lugar en mi corazón que no sabía que tenía y es un espacio que no sabía que debía ser llenado por ustedes, los amo y amo todo lo he visto, traté de tomar fotos y documentar la belleza; sin embargo, no hay manera de capturar la hermosura de este país y las experiencias que he vivido, la energía, el cariño, les agradezco desde el fondo de mi corazón", expresó delante de los asistentes a conocerlo.
Kerry posó para fotografías con los guatemaltecos y conversó con ellos además de recibir regalos, algunos hechos a mano por sus fanáticos.
La familia estadounidense conoció el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Panajachel, Sololá, frente al Lago Atitlán y el Parque Nacional Tikal.
Entre los platos guatemaltecos que degustó en varios restaurantes emblemáticos están las mixtas, los shucos, el subanik y las tostadas.
¿Quién es Kerry Mann?
Es un creador de contenido especializado en probar comida, principalmente de Guatemala y otros lugares de Centroamérica y México, también es conocido por disfrutar de chucherías de distintos países de Latinoamérica.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y su director, Harris Whitbeck, hicieron una invitación a Mann para visitar Guatemala, por eso se enuentra en el país.
Este sábado 11 de julio realizó una convivencia de 10:00 a. m. a 12:00 del medio día con los fans guatemaltecos.
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