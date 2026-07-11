Kerry Man se reúne con sus seguidores guatemaltecos (video)

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El generador de contenido Kerry Mann pasó un día junto a los seguidores guatemaltecos en el Mercado de Artesanías, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala y contó su emoción por estar en el país.

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El estadounidense se encuentra con su familia en el país y este sábado le puso rostro a sus seguidores en las redes.

Kerry Mann posa en el escenario hecho en el Mercado de Artesanías en Ciudad de Guatemala. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

"Hola Guatemala, ¿saben? me han hecho varias preguntas esta semana que he estado acá y la que más me han hecho es ¿qué es lo que más te ha gustado?, todo ha sido increíble pero lo que más me ha impresionado y me ha enamorado es conocerlos, el ver cómo viven y cómo han abierto su corazón a mi familia", comentó conmovido y con la voz quebrada.

Guatemaltecos esperan una foto con Kerry. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

"Hay un lugar en mi corazón que no sabía que tenía y es un espacio que no sabía que debía ser llenado por ustedes, los amo y amo todo lo he visto, traté de tomar fotos y documentar la belleza; sin embargo, no hay manera de capturar la hermosura de este país y las experiencias que he vivido, la energía, el cariño, les agradezco desde el fondo de mi corazón", expresó delante de los asistentes a conocerlo.

Kerry atendió a sus fans y recibió regalos. (Foto: José Luis Pos)

Kerry posó para fotografías con los guatemaltecos y conversó con ellos además de recibir regalos, algunos hechos a mano por sus fanáticos.

La familia estadounidense conoció el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Panajachel, Sololá, frente al Lago Atitlán y el Parque Nacional Tikal.

Entre los platos guatemaltecos que degustó en varios restaurantes emblemáticos están las mixtas, los shucos, el subanik y las tostadas.

El director de Inguat Harry Withbeck junto a Kerry Mann y fans guatemaltecos. (Foto: José Luis Pos)

¿Quién es Kerry Mann?

Es un creador de contenido especializado en probar comida, principalmente de Guatemala y otros lugares de Centroamérica y México, también es conocido por disfrutar de chucherías de distintos países de Latinoamérica.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y su director, Harris Whitbeck, hicieron una invitación a Mann para visitar Guatemala, por eso se enuentra en el país.

Este sábado 11 de julio realizó una convivencia de 10:00 a. m. a 12:00 del medio día con los fans guatemaltecos.

MIRA:

Kerry Mann en reunión especial con los guatemaltecos. Video: José Luis Pos. @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/tamlSONQ0j — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 11, 2026

El estadounidense generador de contenido Kerry Mann posa para fotografías con sus seguidores guatemaltecos en una convivencia en el Mercado de Artesanías en Ciudad de #Guatemala. @soy_502 Video: José Luis Pos. pic.twitter.com/bVZthIDWCs — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 11, 2026