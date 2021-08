Kevin Bacon: "La fama es una pesadilla"

Kevin Bacon es un reconocido actor con una filmografía equipada de clásicos. Pudo haber hecho carrera en Hollywood ya que tenía todo el perfil de superestrella; sin embargo, optó por salirse de ello en plena juventud y siendo célebre. Ahora solo acepta interpretar papeles que lo motivan.

Bacon, de 62 años, conversó con El País y narra que quería ser un "actor de personajes", uno respetado. Escogió rechazar protagónicos vacíos y eligió los secundarios jugosos que pudo haber sido algo suicida pero le ha conferido paz y tranquilidad, así como longevidad profesional.

Lleva casado 33 años con la misma mujer, la actriz Kira Sedwick y vive al norte del estado de Nueva York en una granja. Cuenta que con tan solo 17 años se marchó a Nueva York con la ilusión de ser "una estrella", algo que ahora detesta.

"Quería mis portadas de revistas, soñaba con ver mi nombre en carteles gigantes", detalla. Sin embargo, explica que todo cambió cuando comenzó a estudiar interpretación, ya que su sueño cambió a ser un buen actor, de esos que viven en la "Gran Manzana", no en Hollywood. Pero irónicamente la llamada actoral lo traslado a California para trabajar en el filme "Footloose" y eso lo catapultó como una estrella del momento.

Kevin Bacon en la película Temblores de 1990. (Foto: Twitter)

No le gusto la fama

“No me gustó nada. No hay forma de describir la fama, ni toda esa atención, a alguien que no lo haya experimentado. No es solo el hecho de que todo el mundo te conozca, es algo distinto. Una pesadilla”, externa.

Y eso lo impulsó a revelarse, con tan solo 24 años. No le gustó hacer una película pop, Bacon quería algo para llegar a los Oscar. Pero prefirió alejarse.

Su hija Sosie también incursiona en la actuación, pero en base a su experiencia y la de su esposa dice que le han advertido que "por cada papel que consigues te han dicho que no cien veces. Y luego que, sobre todo como mujer joven, vas a ser juzgada de una manera terrible, tanto física como verbalmente".

Al final de la entrevista le preguntan si considera tener una buena vida, a lo que respondió: "Me siento tremendamente agradecido. En un momento de tu vida, llegas a una bifurcación: gratitud o amargura. Yo he elegido ser agradecido".