Pedro Pascal conserva el muñeco de su película favorita de terror

La hermana de Pedro Pascal reveló que tiene en su casa un objeto muy codiciado del cine clásico de terror.
La hermana del actor chileno ha revelado en una reciente entrevista que el presidente de Marvel Studios le ha obsequiado a su hermano el muñeco original de su película favorita de terror.
Javiera Balmaceda comenta en una reciente entrevista con el presentador argentino Javi Ponzo que Pedro Pascal conserva como trofeo al payaso utilizado en el filme de Poltergeist: juegos diabólicos de 1982.
"Pedro tiene el payaso de la cinta en su casa. Está loco, ¡qué miedo!", dijo Balmaceda entre risas cuando Ponzo le preguntó cuál fue el largometraje que marcó la infancia de ambos hermanos.
Javiera explica que Kevin Feige es quien se lo dio a Pascal como obsequio, debido a que quería darle un detalle que se relacionara con su pasión por el cine, con su filme preferido de la infancia.