Pedro Pascal habla de las críticas por ser elegido Mr. Fantástico

Pedro Pascal asume el reto de interpretar a uno de los personajes más icónicos de Marvel.

La elección del actor chileno como el líder de la familia fantástica ha generado debate entre los fanáticos de Marvel debido a su edad, llegando a dudar de si habrá sido la elección correcta para protagonizar el filme.

Pedro Pascal ha respondido con franqueza ante las críticas hacia su nuevo rol en la industria, en especial por ser mayor a la edad promedio del personaje en los cómics, afirmando que está comprometido con su papel de Sr. Fantástico a pesar de los comentarios.

El cariño de los fans por el personaje ha hecho que Pascal se sienta más vulnerable que nunca. (Foto: X)

"Creo que a veces lo externo te encuentra sin importar cuánto intentes protegerte de ello, y simplemente es parte del territorio", dijo Pascal.

"Quizá mis nervios eran mayores, así que fui más sensible al amor que la gente tiene por historias como esta, porque sé que no existirían si no fuera por ese cariño", concluye el artista, confesando que, a pesar de gestionar con serenidad las opiniones de los demás, esta vez se sintió vulnerable debido al afecto de la fanaticada por el personaje.

Pedro tendrá la oportunidad de demostrar que estará a la altura para ser el Reed Richards en la próxima película de Marvel, Los 4 Fantásticos: primeros pasos, que se estrenará el 24 de julio próximo.