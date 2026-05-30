PSG llega al Estadio Puskás de Budapest para la final de la Champions League

Con la misión de revalidar el título conquistado la temporada pasada, el Paris Saint-Germain ya se encuentra en el Puskás Arena de Budapest para disputar una nueva final de la UEFA Champions League.
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Encabezados por el técnico español Luis Enrique, los parisinos hicieron su arribo al recinto húngaro con sus principales figuras al frente, entre ellas Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, además de Khvicha Kvaratskhelia y Achraf Hakimi.
El conjunto francés llega con la ilusión de escribir una nueva página en la historia del fútbol europeo frente al Arsenal. De conseguir la victoria, el PSG se convertiría en apenas el segundo equipo de la era moderna de la Champions League en defender con éxito su corona, una hazaña que hasta ahora solo ha logrado el Real Madrid con sus títulos consecutivos entre 2016 y 2018.
Con el plantel completo y el objetivo claro, el vigente campeón buscará dar otro golpe de autoridad en Europa y consolidar una dinastía que ya amenaza con marcar época.