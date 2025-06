Klopp, contra el Mundial de Clubes: "Es la peor idea de todas"

-

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, se unió a las muchas voces que han criticado el nuevo formato del Mundial de Clubes por la carga excesiva de partidos que tienen que soportar los jugadores.

"Es la peor idea de la historia del futbol. Hay gente que nunca ha tenido nada que ver con los negocios del día a día y ahora están generando ideas. Al final, todo se trata del juego y no de los adornos. Por eso es que el Mundial de Clubes es la peor idea jamás implementada en el futbol en este sentido", sentenció Klopp en una entrevista con el diario alemán Die Welt.

El germano, ahora director de futbol en la mega empresa de Red Bull, advierte que los jugadores que están compitiendo en Estados Unidos podrían sufrir graves lesiones.

"El año pasado la Eurocopa, este año el Mundial de Clubes y el año que viene el Mundial. Esto significa que no hay una recuperación real para los jugadores. En la próxima temporada los jugadores sufrirán lesiones que nunca antes habían tenido. Y si no es en la próxima, entonces sucederá en el Mundial o después", agregó.

La FIFA planea ampliar a 48 clubes participantes la próxima edición del Mundial de Clubes, que se realizará en 2029, sede que se definirá en los próximos meses. (Foto: FIFA)

Comparativa

Por otro lado, Klopp comparó la exigencia del futbol con el básquetbol de la NBA: "Claro, todos ganan mucho dinero, pero dejemos eso de lado por un momento. Un jugador de la NBA también gana mucho dinero y tiene cuatro meses libres al año. Van Dijk no tuvo eso en toda su carrera".

"Siempre esperamos que nuestros jugadores afronten cada partido como si fuera el último. Se lo decimos 70 o 75 veces al año. Pero esto no puede seguir así. Tenemos que darles descanso, porque si no, no rendirán bien a largo plazo", cerró el teutón.